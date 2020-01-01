سولشاير يختلف مع كلوب ومورينيو حول عقوبة مانشستر سيتي

رد غير متوقع من المدرب النرويجي على رفع الحظر

أكد أولي أونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، على عدم اهتمامه برفع العقوبة المفروضة على منافسه التقليدي مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

سيتي نجح في تفادي عقوبة عدم المشاركة في دوري الأبطال لمدة موسمين قادمين، بسبب خرق لوائح اللعب المالي النظيف، حيث اكتفى الاتحاد الأوروبي بتوقيع غرامة مالية على النادي الإنجليزي.

الأنباء تسببت في حالة غضب شديدة من يورجن كلوب مدرب ليفربول، وجوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، ولكن الأمر مختلف تماماً لدى سولشاير.

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وقال المدرب النرويجي:"الناس يمكنهم الدخول في مناقشات حول هذه القضية، لكنها ليست وظيفتي، كل تركيزي على مباراة فريقي القادمة، ولا أهتم بالحديث عن الأندية الأخرى".

وأما عن التدوير ضد كريستال بالاس:"الأمر يتعلق بمباراة الخميس وظروفها بغض النظر عن أي شيء آخر، لن نفكر في مواجهة الأحد القادم، وسنلعب بأقوى مجموعة ممكنة".

التعافي من التعادل ضد ساوثامبتون:"نحن نثق بأنفسنا وسنبذل كل ما لدينا في الجولات الأخيرة من الموسم، قمنا بوظيفة رائعة طوال الموسم وسنواصل هذا العمل حتى النهاية".

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الفريق الأفضل لمانشستر يونايتد منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون:"ليست وظيفتي أيضاً للحكم بخصوص هذه القضية، نلعب كرة قدم جيدة وممتعة، نشعر بالحظ لتواجدنا بهذا النادي العظيم ونحاول الاقتراب من الأهداف التي وضعناها لأنفسنا".

يذكر أن مانشستر يونايتد يلعب غداً الخميس في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس، وهو في المركز الخامس بجدول البطولة بـ59 نقطة، متساوياً مع ليستر سيتي الرابع وهو المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.