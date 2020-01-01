سولشاير يطالب زوجات اللاعبين بمساعدتهم على التسجيل

استغلالاً لفترة الحجر المنزلي التي يمر بها الجميع

مزح أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، عن الطريقة الأفضل للتدريبات للاعبي فريقه، خلال فترة التوقف التي تعيشها الدوريات الأوروبية.

الدوري الإنجليزي ومختلف المسابقات بأنحاء العالم تعطلت تماماً منذ بداية شهر مارس، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا وإصابته العديد من الرياضيين.

سولشاير يرى أن زوجات اللاعبين وصديقاتهم، يمكنهن مساعدتهم على التحسن والتطور، استغلالاً للحجر المنزلي الذين يخضعون له خوفاً من الإصابة بالفيروس.

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وقال المدرب النرويجي:"اللاعبون يعملون ببرنامج تدريبي خاص وحمية غذائية مخصصة للحفاظ على لياقتهم البدنية خلال هذه المرحلة الصعبة".

وأضاف:"يمكن استغلال الفترة الحالية للعمل على بعض التفاصيل الخاصة بكل لاعب، فعلى سبيل المثال يجب العمل على تطوير إنهاء الفرص أمام المرمى".

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وتابع:"معظمهم لديهم الإمكانيات اللازمة في المنزل من حدائق وأشياء أخرى للقيام بذلك، ربما يجب على زوجاتهم مساعدتهم بالتمرير ولعب العرضيات لهم من أجل التسجيل".

واستكمل:"نحن على اتصال مستمر عن طريق الوسائل الإلكترونية، سواء اللاعبين أو العاملين بالجهاز الفني، الأمر مختلف بشكل كبير لكن عليها التأقلم عليه لحين انتهاء الأزمة".

جدير بالذكر أن أنشطة الكرة الإنجليزية متوقفة حتى 30 إبريل المقبل، دون وجود تحسن الوضع لعودتها مرة أخرى حتى الآن.