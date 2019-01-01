سولشاير: لست نادماً على رحيل لوكاكو وسانشيز

رغم المعاناة الهجومية للفريق هذا الموسم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يرى أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، أنه اتخذ القرار الصحيح بالتخلي عن الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز.

مانشستر يعاني من أزمة هجومية واضحة هذا الموسم، بسبب إصابة أنطوني مارسيال وتخبط مستوى ماركوس راشفورد.

وهو ما دفع العديد من المتابعين، لتوجيه النقد لإدارة الشياطين الحمر وسولشاير، بإرسال الثنائي البلجيكي والتشيلي لإنتر في الصيف.

سولشاير دافع عن نفسه قائلاً:"المباريات السيئة تجعلك تعتقد أن الوضع كان سيصبح أفضل لو امتلكت المزيد من اللاعبين".

وأضاف:"أليكسيس وروميلو لاعبان مميزان ويمكنهما تسجيل العديد من الأهداف، ولكن في رأيي أننا اتخذنا القرار السليم".

وتابع:"كل من في النادي الآن يريد بذل كل ما لديه من أجل قميص الفريق، والآن يمكننا منح الفرصة لبعض الشباب مثل ماسون جرينوود".

وأما عن موقفه من انتقالات يناير:"المال موجود ونحن نتابع بعض اللاعبين، سنحاول التحرك بشكل كبير في الصيف والشتاء".

تخوفه من الإقالة:"المحادثات التي خضتها مع إدارة النادي، كلها عن خطط مستقبلية وطموحات عالية، ولست قلقاً على مستقبلي".

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يذكر أن مانشستر يستعد لمواجهة ليفربول الأحد القادم بالدوري الإنجليزي، المباراة التي ربما تحسم مصير سولشاير بعد سلسلة النتائج السيئة منذ بداية الموسم.