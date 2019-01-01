سولشاير: الدوري الأوروبي طريقنا للأبطال

أولي جونر سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يؤكد أن اللعب في الدوري الأوروبي. سيكون طريق فريقه لدوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أولي جونر سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد أن فريقه سعيد بالتنافس في بطولة الدوري الأوروبي بالوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سولشاير خلال المؤتمر الصحفي للمباراة وأكد خلالها أن بطولة الدوري الأوروبي ستكون بوابة الفريق للعودة لبطولات من جديد وللوصول لدوري أبطال أوروبا.

وقال سولشاير: "أعتقد أن الفريق كله شاهد مباريات الدوري الإنجليزي لقد شاهدوا كل اللقاءات القوية والفرق الآخرى وهي تحقق البطولات لذلك لدي إيمان أنهم يريدون نفس الشيء وسيكون الدوري الأوروبي طريقًا للوصول لدوري الأبطال والألقاب".

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وأضاف عن حالات العنصرية في الملاعب: "يجب أن يتم القبض على هؤلاء العنصريين الأغبياء، ويجب أن نعمل بكل ما نملك من أدوات لنجعل الجميع يدرك قيمة كرة القدم".

وأكمل عن الإصابات: "دانيل جيمس أصيب أمام ليستر سيتي لذلك لن يكون متاحًا لكننا استعدنا عدد من لاعبينا مثل لوك شو وبول بوجبا ومارسيال ودالوت ولينجارد".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيستقبل أستانا الأوزبكي غدًا الخميس على ملعبه في الجولة الأولى من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.