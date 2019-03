مانشستر يونايتد سولشار يعادل رقم مات باسبي التاريخي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح مانشستر يونايتد في تحقيق رقم قياسي تاريخي خاص بعدد المباريات التي يسجل فيها خارج أرضه تواليًا في دوري أبطال أوروبا.

وأنهى مانشستر يونايتد شوط المباراة الأول أمام باريس سان جيرمان متقدمًا بهدفين مقابل هدف واحد في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

21 - Manchester United have scored in 21 consecutive away matches in all competitions, equalling the club record set between November 1956 and September 1957 under Sir Matt Busby. Prolific. pic.twitter.com/6msiwiuZPv