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دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد سولشار يعادل رقم مات باسبي التاريخي

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مانشستر يونايتد يعادل رقمه القياسي في عدد المباريات المسجل فيها خارج قواعده تواليًا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

نجح مانشستر يونايتد في تحقيق رقم قياسي تاريخي خاص بعدد المباريات التي يسجل فيها خارج أرضه تواليًا في دوري أبطال أوروبا.

وأنهى مانشستر يونايتد شوط المباراة الأول أمام باريس سان جيرمان متقدمًا بهدفين مقابل هدف واحد في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال.

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وسجل روميلو لوكاكو هدفين لصالح مانشستر يونايتد، ليسجل الشياطين الحمر في المباراة الحادية والعشرين لهم خارج قواعدهم على التوالي في دوري الأبطال.

وبهذا الرقم يعادل مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار الرقم القياسي الذي حققه الشياطين الحمر في خمسينيات القرن الماضي مع السير مات باسبي.

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وحقق مانشستر يونايتد هذا الرقم تحت قيادة مات باسبي في الفترة ما بين نوفمبر 1956 وسبتمبر 1957، في الجيل التاريخي للفريق.  

 

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