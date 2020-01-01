سانشو: أعشق أسطورة ليفربول ولا أعلم مصيري مع دورتموند

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كشف جادون سانشو جناح نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن عشقه لأحد أساطير ليفربول، ليثير التكهنات حول خطوته القادمة في سوق الانتقالات الصيفية.

سانشو ارتبط كثيراً بالرحيل عن دورتموند هذا الصيف، وسط اهتمام شديد من مانشستر يونايتد وكذلك ليفربول بالحصول على خدماته.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها مجلة "ورلد سوكر":"والدي كان يعشق جون بارنز أسطورة ليفربول، كان يحتفظ ببعض الفيديوهات له في المنزل وكنت أشاهدها معه".

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وأضاف:"كنت من المعجبين به في الطفولة، وكذلك كنت أستمتع برونالدينيو حيث أدمنت رؤية مقاطع الفيديو له على يوتيوب، كان يفعل أشياء التي لم يقم بها أي لاعب من قبل".

وأما عن فريقه المفضل:"لم أشجع أي فريق منذ الطفولة، كنت أحب مشاهدة اللاعبين العظماء فقط".

مستقبله:"لا أعلم ما سيحدث، من الصعب جداً الحديث عن هذا الأمر الآن، لذلك دعونا ننتظر".

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يذكر أن سانشو البالغ من العمر 20 سنة، نجح في تسجيل 34 هدفاً في 99 مباراة خاضها مع دورتموند، منذ انتقاله للفريق قادماً من مانشستر سيتي في 2017.