زاها يروي القصة الكاملة لحقيقة علاقته بإبنة ديفيد مويس

قصة كانت السبب في رحيله عن مانشستر يونايتد

تجربة صعبة قضاها الجناح الإيفواري ويلفريد زاها مع مانشستر يونايتد، انتهت برحيله دون تقديم أي إضافة، بل والخروج بواحدة من أشهر الشائعات في تاريخ الدوري الإنجليزي.

زاها كان أحد نجوم الفترة التحضيرية لمانشستر مع مدربه وقتها ديفيد مويس، وكانت هناك العديد من التوقعات والآمال لجماهير الشياطين الحمر حول نجاحه في موسم 2013/2014.

وبعد سنوات من رحيله عن أولد ترافورد، قرر الإيفواري التحدث أخيراً عن شائعة قيامه بعلاقة جنسية مع لورين إبنة مويس، مما تسبب في توتر العلاقة بينهما وعدم مشاركته بانتظام.

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وقال زاها في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:"لم يتحدث معي أحد في النادي ولم أعلم ما يمكنني فعله وقتها، أتذكر جيداً عندما نشرت تغريدة على تويتر أصف هذه الواقعة بالشائعة السخيفة".

وأضاف:"الأمر زاد عن حده، وتلقيت رسالة من المركز الإعلامي بمانشستر يقولون لي ما كان عليك القيام بذلك، قلت لهم أعتقد أنكم لم تساعدوني بالشكل الكافي".

وتابع:"كنت أجلس وأعاني لعدم مشاركتي بسبب شائعة علاقتي مع إبنة مدربي، الشيء المضحك أن الأنباء استمرت لفترة طويلة جداً وظننت أن المدرب لن يتحدث معي مرة أخرى".

واستكمل:"تجربة غاية في السخافة بالنسبة لي، حتى الآن البعض يأتي ويسألني هل قمت بعلاقة جنسية مع بنت مويس مدربك السابق؟ وأنا لم أقابلها من الأساس".

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وأما عن اقترابه من آرسنال الصيف الماضي:"كان الأمر لطيفاً بتشجيعهم ثم رؤيتهم يحاولون التعاقد معي، ولكن الأمر لم يحدث، ظننت أنني اقتربت من الانضمام لهم لكن الصفقة فشلت وكان يجب المضي قدماً والتفكير في المستقبل".

يذكر أن زاها تألق بشكل لافت مع كريستال بالاس بعد رحيله عن مانشستر، ونجح في تسجيل 31 هدفاً وصناعة 42 في 5 مواسم بالدوري الإنجليزي حتى الآن.