رئيس توتنهام يرحب ببيع إريكسن داخل البريميرليج

اللاعب ينتهي عقده مع توتنهام الصيف القادم

أكد دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام الإنجليزي، أنه لا يشعر بالرعب من فكرة بيع صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن لأحد الأندية داخل البريميرليج.

إريكسن ينتهي عقده مع توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وسط تكهنات مستمرة حول مستقبله، ومؤشرات تؤكد اقترابه من الرحيل.

مشكلة الدنماركي بدأت من الموسم الحالي مع المدرب السابق ماوريسيو بوتشيتينو، ومازالت مستمرة مع جوزيه مورينيو، الذي لم يدفع باللاعب كأساسي ولا مرة حتى الآن.

وهو ما دفع ليفي للتصريح قائلاً:"بكل تأكيد لا نشعر بالخوف من تبادل لاعبينا مع احد الفرق المنافسة داخل الدوري الإنجليزي".

وأضاف:"فكرتي واضحة وبسيطة جداً، أي حالة توقيع اللاعب على عقد جديد، يجب وجود رغبة كاملة منه، وهو ما يعود لجميع اللاعبين في النادي".

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وتابع:"لا أريد التعليق على حالات معينة، لأن كل لاعب موقفه يختلف عن الآخر، هناك البعض يريد الاستمرار والآخر يفضل البحث عن نادي آخر".

يذكر أن أندية مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد وكذلك برشلونة، جميعها مهتمة بالتعاقد مع إريكسن سواء في يناير او بالميركاتو الصيفي.