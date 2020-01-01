مانشستر يونايتد يحدد السعر المطلوب لبيع بوجبا

رغبة واضحة من الفرنسي لمغادرة النادي الإنجليزي

يواصل بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، الضغط خلال الأسابيع القادمة، من أجل السماح له بالرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي الصيف القادم.

بوجبا أبدى رغبته الواضح في خوض تحدي جديد بعيداً عن أولد ترافورد بالميركاتو الصيفي الماضي، ولكن مانشستر تمسك باللاعب حتى اللحظات الأخيرة ونجح في الحفاظ عليه.

لاعب الوسط الفرنسي غاب عن معظم مباريات مانشستر الموسم الحالي بسبب الإصابة، ويبدو أنه يقضي الأيام الأخيرة مع الشياطين الحمر.

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صحيفة "جارديان" البريطانية أكدت طلب بوجبا للرحيل عن يونايتد بالصيف، وهو ما لن يمانعه النادي الإنجليزي في حالة وصول العرض المناسب.

وأوضحت أن مانشستر حدد سعره النهائي من أجل بيع بوجبا بـ100 مليون يورو، المبلغ الذي ربما تتردد بعض الأندية في دفعه نظراً لهبوط مستوى اللاعب.

يوفنتوس يعتبر من أكثر الأندية اهتماماً بضم بوجبا وكذلك ريال مدريد، ولكن من غير المتوقع دفع أي منهما للمبلغ المطلوب من مانشستر للتخلي عن خدماته.

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رايولا: بوجبا لا يمانع في العودة إلى يوفنتوس

الدولي الفرنسي يؤمن أن رحيله سيكون الخيار الأمثل للجميع، نظراً لحالة التوتر التي عاشها اللاعب الفترة الأخيرة، وتعرضه للانتقادات والهجوم العنيف لتخبط مستواه، سواء مع المدرب السابق جوزيه مورينيو أو الحالي أولي جونار سولشاير.

يذكر أن مينو رايولا كشف مؤخراً في تصريحات صحفية، عن رغبة بوجبا في العودة ليوفنتوس مرة أخرى، وهناك توقعات بمحاولة وكيل اللاعبين الشهير بإقناع مانشستر بتخفيض المبلغ المطلوب لبيع النجم الفرنسي.