تقليل النفقات مستمر في مانشستر يونايتد.. راتكليف يقتص من أموال ذوي الإعاقة!

تصرف غريب من راتكليف!

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن جيم راتكليف المالك الجديد لمانشستر يونايتد قرر أن يستمر في عمليات تخفيض النفقات التي يقوم بها في النادي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن الخطوة المقبلة في عمليات تخفيض النفاقات في مانشستر يونايتد ستطول إحدى أولى جمعيات المشجعين من ذوي الإعاقة، الخاصة بجماهير أولد ترافورد.

وأوضحت الصحيفة أن المبلغ السابق الذي كان يتم إنفاقه لصالح "مودسا" وهو اسم الجمعية، كان يصل إلى 40 ألف جنيه استرليني في الموسم الواحد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقرر راتكليف أن يخفض ذلك المبلغ إلى النصف، على الرغم من عدم الإعلان عن الأمر بشكل رسمي بعد، لكن الصحيفة تؤكد أنه محسوم بالفعل.

ويؤكد راتكليف أن هدفه الأساسي من عمليات تخفيض الإنفاق هو توفير الأموال من أجل صرفها على تجهيز الفريق الأول وضمان الأمان المالي وعدم خرق قواعد اللعب النظيف، وفي ظل ذلك تم تسريح حوالي 250 موظفًا بحسب ما أوضحت الصحيفة سابقًا.