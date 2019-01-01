مانشستر يفقد جيمس في الدوري الأوروبي

النجم الويلزي وبداية قوية للموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير عن غياب دانييل جيمس، جناح مانشستر يونايتد، عن لقاء الفريق أمام أستانة بالدوري الأوروبي بداعي الإصابة.

اللاعب كان قد تعرض للإصابة أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز في اللقاء الذي فاز فيه فريقه بهدف نظيف.

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وذكرت "سكاي" أن جيمس لن يكون حاضراً في اللقاء الافتتاحي ليونايتد أمام أستانة مساء الخميس بالدوري الأوروبي، دون توضيح طبيعة الإصابة.

وغاب اللاعب عن التدريبات مساء الثلاثاء بسبب عدم تعافيه، وكذلك أنتوني مارسيال الذي يعاني من الإصابة هو الآخر.

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ويقدم جيمس انطلاقة قوية للموسم بعدما هز الشباك ثلاث مرات في خمس مباريات لعبها الفريق حتى الآن بالبريميرليج.