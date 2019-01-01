فيل جونز: المنافسة صعبة في مركزي وأريد الحصول على الدقائق

فيل جونز مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي يؤكد على رغبته في البدء بالحصول على دقائق مع الفريق في الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الإنجليزي فيل جونز مدافع مانشستر يونايتد عن رغبته في الحصول على بعض الدقائق مع فريقه خلال الفترة المقبلة من الموسم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني لفريقه وأكد خلالها أنه يدرك مدى صعوبة المنافسة على مركز أساسي في الدفاع حاليًا.

وقال جونز: "هناك من لم يشاركوا كثيرًا هذا الموسم في المباريات أمثالي، لكن بكل تأكيد هناك فرصة للجميع للحصول على بعض الدقائق".

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وأضاف: "تلك الفترة من الموسم تكون صعبة للغاية لأن المباريات تكون متتالية وسريعة وكل فريق يكون في حاجة لتشكيلة كبيرة من اللاعبين للاستمرار في القتال".

وأكمل: "أعرف منذ أول يوم لي في النادي قبل سنوات أنني لن أدخل الفريق بشكل مباشر وأحصل على مركز أساسي بسهولة، والوضع الآن لا يختلف كثيرًا لكنني أريد أن ألعب والفريق مليء باللاعبين أصحاب الجودة الكبيرة في مركزي لذلك سأنتظر فرصتي وأتمنى أن أحصل عليها قريبًا".

جدير بالذكر أن فيل جونز لم يشارك ولو لدقيقة واحدة حتى مع مانشستر يونايتد هذا الموسم في الدوري الإنجليزي وينتظر مشاركته في الدوري الأوروبي غدًا الخميس.