بوجبا يؤكد اقترابه من العودة قبل مواجهة ليفربول

أنباء جيدة لمانشستر يونايتد ومدربه أولي جونار سولشاير

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، عن اقترابه من العودة مرة أخرى للملاعب بعد الغياب بسبب الإصابة.

بوجبا غاب عن مباراة مانشستر مع نيوكاسل يونايتد الأخيرة، والتي خسرها الشياطين الحمر 1/0 قبل بداية التوقف الدولي.

مشكلة بوجبا في الكاحل منعته أيضاً من الظهور مع فرنسا في تصفيات يورو 2020، وسط تخوفات حول غيابه طوال شهر أكتوبر.

اللاعب نشر مقطع فيديو له بالتدريبات على حسابه بموقع إنستجرام معلقاً عليه:"أوشكت على العودة، الظهور بقوة أو الاعتماد على الدوافع، النتيجة واحدة".

ويطمح بوجبا في التعافي بشكل كامل من إصابته، من أجل اللحاق بمواجهة الفريق القادمة أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي في 20 أكتوبر الجاري.

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يذكر أن بوجبا ظهر في 5 مباريات من لعبها مانشستر في البريميرليج، بالإضافة لمباراتين في بطولة الدوري الأوروبي.