الغضب يسود مانشستر يونايتد بسبب بوجبا

وهذه المرة ليس بسبب الميركاتو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير عن استياء في صفوف مانشستر يونايتد بسبب تنفيذ نجم الفريق بول بوجبا لركلات الجزاء وضياعها أمام وولفرهامبتون.

ودخل الثنائي بوجبا وماركوس راشفورد في سجال في آخر لقاءين حول أحقية تسديد الركلات، وأكد المدير الفني أولي جونار سولشار مسؤولية الثنائي.

سولشار يهاجم وسائل التواصل الاجتماعية ويكشف مصير سانشيز

وقالت "ديلي ميلي" إن لاعبي مانشستر يونايتد تفاجأوا من قرار بوجبا بتسديد ركلة الجزاء الإثنين الماضي في التعادل أمام الوولفز.

وذكرت الصحيفة أن اللاعبين يؤيدون راشفورد ويساندونه لتسديد ركلات الجزاء بدلاً من بوجبا في الفترة المقبلة.

بعد واقعة بوجبا وراشفورد - تويتر يتحرك ضد العنصرية

يذكر أن المباراة بين وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب ضمن الجولة الثانية للبريميرليج.

ويلعب مانشستر يونايتد مساء اليوم، السبت، أمام كريستال بالاس بالجولة الثالثة للبريميرليج.