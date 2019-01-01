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مانشستر يونايتد يعود من أجل راكيتيتش

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مصير الكرواتي في برشلونة غامض
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير صحفية في إسبانيا أن مانشستر يونايتد عاد ليحاول ضم إيفان راكيتيتش من صفوف برشلونة خلال الانتقالات الصيفية.

موقف راكيتيتش من البقاء أو الاستمرار مع الفريق الكتالوني لا يبدو واضحاً في ظل عدم تجديد عقده مع النادي حتى الآن.

وذكرت "سبورت" أن يونايتد أعاد اهتمامه براكيتيتش، واتصل بمسؤولي النادي الكتالوني لمعرفة طلباتهم لبيع الدولي الكرواتي.

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وتحدثت الصحيفة أن يونايتد سبق واتصل ببرشلونة للاستعلام عن راكيتيتش وزميله صامويل أومتيتي في وقت سابق.

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وأفاد التقرير أن السبب وراء سعي يونايتد لضم راكيتيتش هو عدم اتضاح موقف بول بوجبا من الاستمرار أو الرحيل إلى ريال مدريد أو يوفنتوس.

التقرير تحدث أن برشلونة لا يمانع بيع راكيتيش، ولكن لن يقل المقابل عن 50 مليون يورو التي حددها سعراً للاعبه.

وضم يونايتد حتى الآن دانييل جيمس من سوانسي سيتي، وفي طريقه للإعلان عن ضم وان بيساكا من كريستال بالاس.

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