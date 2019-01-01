إيفرا يشن هجومًا لاذعًا على نجم باريس سان جيرمان السابق

احتفال إيفرا بالفوز على باريس سان جيرمان بدأ المعركة بين اللاعبين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

شن باتريس إيفرا هجومًا لاذعًا على جيروم روتن نجم باريس سان جيرمان السابق، مهددًا إياه بضربه على وجهه حين يلتقيا المرة القادمة.

وكان إيفرا ضمن الحضور في ملعب حديقه الأمراء وقد نشر فيديو له يحتفل خلاله بانتصار مانشستر يونايتد على باريس سان جيرمان، إذ كان يصرخ بشدة مع بول بوجبا لاعب الفريق الإنجليزي الذي لم يلعب اللقاء نتيجة الإيقاف، وظهر خلال الفيديو أن الثنائي كانا يصرخان باتجاه منطقة إداريي الفريق الفرنسي.

ووجه روتن الذي زامل إيفرا في موناكو انتقادًا واضحًا لمواطنه مؤكدًا أن احتفاله كان يفتقد للاحترام، وهو ما أثار غضب إيفرا بشدة ليرد بعنف على صاحب الـ37 عامًا عبر فيديو نشره على حسابه الشخصي على أنستجرام.

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الفرنسي قال عبر هذا الفيديو "قيل لي أن جيروم قال أشياء "مقرفة" عني، لم أصدق الأمر حتى شاهدت الفيديو. المرة القادمة التي أراك فيها سأضربك على وجهك".

"تلك ليست مجرد تهديدات كلامية. أنت تعلم أننا سنرى بعضنا البعض بالتأكيد. لقد كنت دومًا أحمق لا قيمة له، أتذكر حين قيمت صحيفة ليكيب أداءك بـ5 درجات ومنحت اللاعبين الآخرين 7، لقد أثار غضبك هذا التقييم وتحدثت مع الصحفي لتساله لماذا لم يمنحك 7 مثلهم".

"أنت قطعة من "القذارة"، توقف عن قول الهراء والأكاذيب. كن حذرًا، سنتقابل مجددًا بالتأكيد. أنا واثق أننا سنفعل".

وأوضح إيفرا خلال الفيديو أن احتفاله كان ردًا على أحد المشجعين الجالسين خلفه، إذ قال "طوال المباراة كان هناك رجلًا يرتدي بدلة يجلس خلفنا أنا وبوجبا، ويصرخ "يحيا باريس" وينظر بثبات لي. لم أقل أي شيء حتى نهاية اللقاء، بعدها سجلت فيديو لي أنا وبوجبا نهتف خلاله "يحيا مانشستر" كانتقام منه".

"الصحافة الفرنسية تظن أنني عدو الدولة لأنني شجعت منافس باريس سان جيرمان. احتجاجات أصحاب السترات الصفراء؟ خطأي. خروج باريس سان جيرمان؟ خطأي. الصحافة الفرنسية تُركز كثيرًا على احتفالي لكني لا أهتم".