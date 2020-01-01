فالفيردي يدمر أحلام بوجبا في ريال مدريد

زيدان يراه النسخة الأقرب لبوجبا بدون أي تكلفة

لاشك أن بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، يعتبر من النجوم المفضلين للمدرب زين الدين زيدان، واللاعب نفسه يريد اللعب معه في ريال مدريد، لكن نادراً ما تأتي الرياح كما تشتهي السفن.

زيدان حاول التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي السوق الماضي، بعدما أعلن بشكل صريح رغبته في الرحيل عن مانشستر، لكن النادي الإنجليزي تمسك بخدماته حتى النهاية.

تعنت الشياطين الحمر، دفع زيدان للبحث عن اللاعب المناسب لتدعيم وسط فريقه، ليجد الحل الداخلي في الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي الذي تألق بشكل ملفت للأنظار.

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صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن مستوى فالفيردي المبهر وانفجاره بخط وسط ريال مدريد الموسم الماضي، وتألقه على حساب لوكا مودريتش وتوني كروس، جعله ينسى فكرة التعاقد مع بوجبا.

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وأوضحت أن المدرب الفرنسي يشعر بحالة رضا تام عن مستوى فالفيردي، ويراه النسخة الأقرب لبوجبا مع تكلفة أقل بكثير مما كان سيدفعها ريال مدريد لضم الدولي الفرنسي.

وهو ما يُنهي أحلام بوجبا تماماً في ارتداء قميص النادي الإسباني في الصيف، نظراً للأزمة المالية التي يمر بها ريال بسبب توقف النشاط بعد انتشار فيروس كورونا، وصعوبة إنفاق مبالغ باهظة لضم لاعبين جدد.