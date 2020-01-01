رودجرز: سيناريو ماجواير لن يتكرر مع ماديسون

مانشستر يونايتد يحاول التعاقد مع صانع ألعاب الثعالب

أكد بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، أنه لا يخطط للتخلي عن جيمس ماديسون صانع ألعاب الفريق لمانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مستقبل ماديسون يظل محل شكوك عديدة في الآونة الأخيرة، نظراً لاهتمام يونايتد بالحصول على خدماته، لحاجة الفريق للاعب في مركزه لتوفير الدعم للمدرب أولي جونار سولشاير.

رودجرز حاول تأكيد استمرار ماديسون قائلاً:"لا يوجد أي ضغوط واقعة علينا من أجل التخلي عنه ولسنا بحاجة لبيعه، جيمس لاعب موهوب وسيظل معنا لما بعد يناير".

وأضاف:"يتمتع بحماس كبير ورغبة في الاستمرار معنا لمساعدتنا الآن ولسنوات طويلة أيضاً، هناك بعض المحادثات مع ممثليه لمناقشة وجوده لفترة أطول، ولكن هذه الأشياء تحتاج لبعض الوقت".

وتابع:"لا نريد بيع أحد بل نسعى لإضافة بعض العناصر للمجموعة القوية والشابة التي نمتلكها، ولو لم نستطع سنفعل ذلك في الصيف".

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ورفض مدرب ليستر تكرار سيناريو الميركاتو الصيفي الماضي، عندما تخلى النادي الإنجليزي عن مدافعه هاري ماجواير لمانشستر يونايتد مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن ماديسون لعب 23 مباراة مع ليستر هذا الموسم، نجح خلالهم في تسجيل 6 أهداف وصنع 3 آخرين بقميص الثعالب على مستوى الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة.