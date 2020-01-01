إنتر يعلن التعاقد مع سانشيز بدون مقابل

المهاجم التشيلي يرحل عن مانشستر يونايتد بشكل نهائي

أعلن نادي إنتر الإيطالي، صباح اليوم، الخميس، عن التعاقد مع أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

سانشيز انضم لمانشستر يونايتد في 2018 قادماً من آرسنال، لكنه فشل في إثبات نفسه، ليرحل مُعاراً إلى إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

المهاجم التشيلي تمكن من إقناع أنطونيو كونتي مدرب إنتر، بعد ظهوره بحالة فنية جيدة، وبالتحديد بعد عودة النشاط الرياضي من التوقف بسبب فيروس كورونا.

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وهو ما دفع النادي الإيطالي للاحتفاظ باللاعب، والتعاقد معه بدون دفع أي مقابل مادي لمانشستر، وفقاً للاتفاق بين الطرفين، بسبب رغبة النادي الإنجليزي في التخلص من الراتب المرتفع لمهاجم آرسنال السابق.

ووفقاً للموقع الرسمي لإنتر، فإن سانشيز قد وقع على عقد مدته 3 سنوات، ليستمر مع الفريق حتى 30 يونيو من عام 2023.

🔝 | ANNUNCIO@Alexis_Sanchez si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo gratuito 👇 https://t.co/CprkLm71rh — (@Inter) August 6, 2020

وينجح بذلك الشياطين الحمر بقيادة المدرب أولي جونار سولشاير، في توفير الراتب الأسبوعي لسانشيز، والذي يزيد عن 500 ألف يورو، طمحاً في استغلال هذه الأموال للإنفاق على صفقات جديدة.

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يذكر أن صاحب الـ31 سنة، ظهر في 30 مباراة مع إنتر هذا الموسم، حيث سجل 4 أهداف وصنع 10 بقميص الفريق الإيطالي.