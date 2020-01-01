برشلونة: لن نبيع فاتي من أجل المال

النادي الإسباني يكشف حقيقة مفاوضات مانشستر يونايتد

أكد خافيير فيلاجوانا مدير نادي برشلونة الإسباني، عدم وجود نية لبيع المهاجم الشاب أنسو فاتي لمانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

فاتي ارتبط خلال الأسابيع الأخيرة الماضية بالرحيل عن برشلونة، والانضمام لأي من بوروسيا دورتموند أو يوفنتوس وأخيراً مانشستر يونايتد.

العديد من الصحف الإنجليزية، كشفت الأسبوع الماضي، عن تقدم مانشستر بعرض قيمته 100 مليون جنيه استرليني لضم صاحب الـ17 سنة.

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وهو ما علق عليه فيلاجوانا قائلاً:"بالنسبة لنا، لا توجد أي قصة بخصوص فاتي، لم نتحدث مع أحد حول بيعه في الصيف".

وأضاف:"لا توجد لدينا أي نية لاستغلال اللاعبين الشباب، وبيعهم من أجل الحصول على المال، ولا نريد التخلي عن لاعب نثق في قدرته على دخول الفريق الأول".

وتابع:"فاتي يشعر بسعادة كبيرة معنا، سيكون أحد أهم اللاعبين في برشلونة خلال السنوات القادمة، وهذا ما يؤمن به الجميع في النادي وكذلك المدرب كيكي سيتيين".

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يذكر أن فاتي ظهر في 24 مباراة مع برشلونة هذا الموسم قبل التوقف بسبب كورونا، ونجح في تسجيل 5 أهداف بقميص الفريق.