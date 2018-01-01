مانشستر يونايتد يجري تغييرات على الهيكل الإداري ومصير مورينيو مجهول

إدارة مانشستر يونايتد قررت بشكل نهائي ادخال منصب المدير الرياضي لهيكلها الإداري، وموقف مورينيو من القرار لا يزال مجهولًا

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أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن فريق مانشستر يونايتد قد اقترب من التعاقد مع أول مدير رياضي في تاريخه على الإطلاق بعد موافقة الإدارة على الهيكلة الجديدة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صنداي ميرور"، والتي ذكرت أن الإدارة استقرت أخيرًا أن الحال سيكون في تعيين مديرًا رياضيًا للفريق بالفترة المقبلة.

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وكان مانشستر يونايتد قد عانى من تراجعًا كبيرًا في السنوات الماضية رغم أنه قام بصرف أموالًا طائلة خلال فترات الانتقالات المختلفة دون فائدة.

ويعد بول ميتشيل الذي يعمل في صفوف نادي لايبزيج الألماني هو المرشح الأساسي ليكون أول مدير رياضي في تاريخ الشياطين الحمر.

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وذكرت الصحيفة أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد غير معروف موقفه بعد من ذلك القرار، حيث سيجرد من صلاحيات عديدة تخص التوقيع مع نجوم جدد.

جدير بالذكر أن إدارة مانشستر يونايتد كانت قد أنفقت حوالي 315 مليون جنيه إسترليني خلال آخر ثلاثة أعوام على صفقات جديدة كان أبرزها بول بوجبا من يوفنتوس الإيطالي.