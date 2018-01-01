رد فعل غاضب من سانشيز بعد شائعة رهانه على رحيل مورينيو

اللاعب التشيلي وصف الحديث عن الرهان بالمزيف ورد بقوة على مصدر الإشاعة

أعرب المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، عن غضبه الشديد بسبب شائعات مراهنته حول رحيل جوزيه مورينيو عن مانشستر يونايتد.

المدرب البرتغالي أنهى رحلته مع الشياطين الحمر الثلاثاء الماضي، بعدما أعلن النادي الإنجليزي عن إقالته بشكل رسمي.

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صحيفة "ذا صن" البريطانية نشرت تقريراً، يؤكد قيام سانشيز بالمراهنة مع زميله ماركوس روخو حول رحيل مدربه.

وأشارت إلى أن قيمة الرهان وصلت لـ20 ألف جنيه إسترليني، طالب سانشيز بها زميله عن طريق تطبيق "واتس اب " للهواتف الذكية.

ونشر سانشيز تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" للرد على هذه الشائعة من الصحيفة الإنجليزية.

Esto es FALSO!!!. El mister me trajo al mejor equipo del mundo y solo tengo agradecimiento para él. Somos un equipo unido de verdad. Somos el MANCHESTER UNITED. Respeto. No veo la hora de poder ayudar al equipo, vamos a salir adelante juntos. Buena suerte mañana familia ! pic.twitter.com/mKDTVOwsrj — Alexis Sánchez (@Alexis_Sanchez) December 21, 2018

وقال التشيلي:"هذا غير صحيح وكلام مزيف، مورينيو جلبني لأفضل نادي في العالم وأشكره على ذلك".

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وأضاف:"نحن مانشستر يونايتد نحترم الجميع ولا أطيق الانتظار لمساعدة فريقي مرة أخرى، حظ موفق لجميع زملائي".

ويعاني سانشيز حالياً من إصابة ستبعده عن الملاعب حتى بداية العام الجديد، ليغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد مع كارديف غداً السبت بالدوري الإنجليزي.