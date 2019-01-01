إدارة مانشستر يونايتد تعد بالمزيد من الصفقات

صفقتان حتى الآن ليونايتد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وعد إد وودوارد، نائب المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، بإجراء المزيد من الصفقات المميزة لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الجارية.

يونايتد حتى الآن أعلن عن ضم دانييل جيمس من صفوف سوانسي سيتي، ثم التعاقد مع آرون وان بيساكا من كريستال بالاس.

وقال وودوارد في رسالة إلكترونية للعاملين بالنادي: "رغم تضخم الأسعار وطبيعة الإشاعات والتكهنات في سوق الانتقالات، ولكن المدير الفني وفريق التوظيف يعملون بهدوء خلف الكواليس للتعاقد مع لاعبين مميزين يتناسبون مع خطط النادي".

وأكمل: "بعد وصول دانييل جيمس من سوانسي في وقت باكر هذا الشهر، أريد التأكيد على التعاقد مع آرون وان بيساكا من كريستال بالاس، مدافع شاب وواعد يتناسب مع خطط أولي المستقبلة وفلسفته وسيعجب الجماهير أثناء الموسم".

وان بيساكا ينضم إلى فان دايك ولابورت والمدافعين الأغلى في البريميرليج

يونايتد دفع قرابة 55 مليون يورو لضم بيساكا، ليصبح من الأغلى في تاريخ يونايتد بعد بول بوجبا، روميلو لوكاكو، أنخيل دي ماريا، وفريد.

وينتظر أن يعود مانشستر يونايتد للتدريبات استعداداً للموسم المقبل في مطلع يوليو المقبل.