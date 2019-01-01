إيفرا يعلن حصوله على أول رخصة تدريبية

بمساعدة ناديه السابق مانشستر يونايتد

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يستعد النجم الفرنسي باتريس إيفرا، للعودة مرة أخرى لكرة القدم، ولكن بدور آخر من خلال عالم التدريب.

إيفرا أعلن اعتزاله للكرة بشكل نهائي في يوليو الماضي، بعد مسيرة طويلة قضاها في الملاعب.

المدافع الفرنسي يعمل حالياً بناديه السابق مانشستر يونايتد، من أجل الحصول بعض الرخص التدريبية.

ونشر صاحب الـ38 عاماً صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مرتدياً الزي التدريبي للشياطين.

وقال إيفرا تعليقاً على الصورة:"لا يمكن وصف شعوري الحالي، أرتدي زي مانشستر يونايتد التدريبي، مما يجعلني رجلاً في غاية السعادة".

وأضاف:"أشكر النادي لمساعدتي من أجل الحصول على أول رخصة تدريبية في مسيرتي الجديدة".

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يذكر أن إيفرا لعب بمشواره لمانشستر يونايتد، يوفنتوس، موناكو، نيس ومارسيليا، وحصل على 21 بطولة كبيرة منها 5 ألقاب دوري إنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا.