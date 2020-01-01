مفاوضات أمريكية لسانشيز تمهيداً لرحيله عن أوروبا

رغبة واضحة من مانشستر يونايتد بالتخلي عن المهاجم التشيلي

أصبحت فرص المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز، بالبقاء مع إنتر أو العودة لمانشستر يونايتد، تتلاشى بشكل مستمر، نحو سيناريو جديد للاعب أرسنال السابق.

سانشيز فشل في إثبات قدرات مع مانشستر، لينضم إلى إنتر الصيف الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة طمحاً في استعادة بريقه.

الأمور سارت عكس ما يتمناها صاحب الـ31 سنة، حيث تعرض لإصابة طويلة قللت من ظهوره مع الفريق الإيطالي، ليزداد الموقف صعوبة بعد توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.

المزيد من الفرق

صحيفة "دالي ألبو" التشيلية، كشفت عن عدم رغبة مانشستر يونايتد في الاحتفاظ بخدمات سانشيز، نظراً لارتفاع راتبه والأزمة المالية المتوقعة بسبب توقف الأنشطة الرياضية هذا الموسم.

السبب نفسه قد لا يدفع إنتر لشراء سانشيز بشكل نهائي، نظراً للهبوط الشديد في مستواه قبل الإصابة، وعدم ضمان تألقه بعد العودة لكامل لياقته.

برشلونة يتسبب في أزمة بين الخليفي ومبابي

عرض خيالي لإيجالو لإقناعه بتجاهل مانشستر يونايتد

وهو ما دفع بعض أندية أمريكا الجنوبية للتفاوض مع اللاعب، بالإضافة لمفاوضات أخرى من فرق بالشرق الأوسط والصين والدوري الأمريكي.

يذكر أن سانشيز ظهر في 15 مباراة فقط مع إنتر هذا الموسم، سجل خلالهم هدفاً وحيداً وصنع 3 آخرين بقميص النادي الإيطالي.