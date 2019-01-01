نجم أستون فيلا: أولد ترافورد ملعبي المفضل

مسرح الأحلام له سحره الخاص

كشف نجم أستون فيلا جاك جريليش عن كون ملعب "أولد ترافورد" الخاص بمانشستر يونايتد يعد مكاناً خاصاً له، معتبر الهدف الذي سجله عليه الأفضل في مسيرته.

وسجل قائد الفيلانز هدفاً في تعادل أستون فيلا أمام يونايتد بهدفين لكل جانب في الفاتح من ديسمبر الحالي ضمن منافسات البريميرليج.

وقال اللاعب مع "سكاي": "كان ذلك هدفي المفضل على الإطلاق، ذلك في أولد ترافورد، دائماً أردت اللعب في ذلك الملعب".

وأضاف: "سبق وشاركت في لقاء نهائي للرديف عليه، ولكن الأمر يختلف، بالتأكيد أفضل أهدافي في البريميرليج، لم يمكن أن أسدد أفضل من ذلك".

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وعن مستقبله مع ناديه: "أتمنى أن أواصل ما قمت به من أهداف وتمريرات حاسمة في 2019، وأتمنى أن يتم استدعائي لصفوف إنجلترا، الهدف إبقاء فيلا في البريميرليج".

ويحل أستون فيلا ضيفاً على واتفورد لحساب الأسبوع العشرين من البريميرليج مساء السبت، في صراع الفريقين للخروج من مراكز الهبوط.

ويملك فيلا 18 نقطة تجعله يحتل المركز الثامن عشر على سلم الترتيب.