أرسنال يعرض 40 مليون يورو لضم مدافع يوفنتوس

بعد تألقه اللافت مع المنتخب التركي

دخل نادي أرسنال الإنجليزي، صراع التعاقد مع مريح ديميرال مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

المدافع التركي يجد صعوبة كبيرة في اللعب مع البيانكونيري هذا الموسم، لتفضيل المدرب ماوريسيو ساري الاعتماد على عناصر أخرى بخط الدفاع.

ومع ذلك لفت ديميرال الأنظار تجاهه بالمستوى المبهر له مع منتخب تركيا في تصفيات يورو 2020.

الأمر الذي دفع اللاعب للبحث عن عروض أخرى، وسط ترقب من إنتر ومانشستر يونايتد والآن أرسنال المنضم حديثاً للسباق.

صحيفة "آبولا" البرتغالية أكدت أن صاحب الـ21 سنة يرحب كثيراً بفكرة الانتقال للدوري الإنجليزي.

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وكشفت عن ترحيب المدفعجية لدفع ما يقرب من 40 مليون يورو من أجل الحصول على خدماته في يناير.

ويأتي ذلك لحل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الفريق، والتي أبعدته عن الأربعة الكبار وجعلته يحتل المركز السادس بجدول البريميرليج.