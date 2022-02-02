مانشستر يطالب بوجبا بالهدوء .. بديل رانجنيك قد يغير الوضع!

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد يريد تأخير قرارات اللاعبين بالمغادرة حتى الاستقرار علي المدير الفني الجديد.

وأوضحت التقارير أن الإدارة الحالية للفريق لا ترى أنه من الصحيح مغادرة بعض الأسماء بشكل نهائي في الوقت الحالي.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن إدارة الشياطين الحمر طلبت من بول بوجبا وبعض الأسماء الأخرى التريث لحين الاستقرار علي خليفة المدرب المؤقت رالف رانجنيك.

لاعبون مهددون بالرحيل

دخل العديد من نجوم مانشستر يونايتد مثل بول بوجبا وجيسي لينجارد في الأشهر الأخيرة من عقودهم، بينما سيعود أمثال دوني فان دي بيك وأنتوني مارسيال بعد فترات الإعارة.

ووفق شبكة "ESPN" فإن إدارة النادي تطمح بأن يغير المدرب الجديد قرارات لاعبين مثل بوجبا بالبقاء بدلًا من الرحيل.

وترى إدارة الشياطين الحمر أن من حق المدرب الجديد رؤية اللاعبين بصورة كاملة داخل الملعب وتقييمهم بصورة صحيحة، حتى يختار من يريده للبقاء.

فلاعبون مثل فان دي بيك ومارسيال خرجوا للإعارة بحثًا عن دقائق اللعب للمحافظة على مستواهم بدلًا من تواجدهم على دكة البدلاء، حتى يتسنى للمدرب الجديد تقييمهم وهم بحالة جيدة.

مدرب جديد ومستقبل مبهم للنجم الفرنسي

لم يتضح بعد كيف سيلعب بوجبا تحت قيادة المدرب رالف رانجنيك، حيث تعرض لإصابة في أوتار الركبة في نوفمبر الماضي، ويقال إن المدرب الألماني من أشد المعجبين بقائد الديوك، مما قد يؤثر على قرار اللاعب الفرنسي فيما يتعلق بمستقبله في أولد ترافورد.

وعلى الصعيد الآخر فلم يعلن مانشستر يونايتد بعد أي معلومات عن مدربه الجديد، لم يعلن حتى إذا ما كان سيستمر رانجنيك في قيادة الفريق أم لا.

الأمر الذي يفتح بابًا للنقاش حول وضعية بوجبا مع الفريق، فقد يشارك الفرنسي الآن ويجدد عقده، لكن قد تسوء الأحوال مع المدرب الجديد غير المعلوم هويته.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق باريس سان جيرمان الحالي بالشياطين الحمر في وقت سابق، كما إن اسم المدرب الهولندي إريك تين هاج مدرب أياكس الحالي لا يزال مطروحًا هو الآخر.

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