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مانشستر يراقب قائد نيوكاسل لتدعيم دفاعه

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Getty Images
اللاعب يقدم مستويات مميزة مع فريق بينيتيز
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوضحت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد يراقب قائد نيوكاسل جمال لاسيلس بعد المستويات المميزة التي يقدمها قلب الدفاع مع فريقه.

وشارك لاسيلس، 25 عاماً، الموسم الجاري في 22 مباراة مع الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت "ESPN" أن مورينيو كان معجباً بإمكانيات اللاعب الإنجليزي وكان يعمل على ضمه في يناير بعد عدم تعاقد الفريق مع الأهداف الأخرى.

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وطالب مورينيو إدارته بضم قلب دفاع لدعم الفريق، ولكن رفضت الإدارة التعاقد مع أي من الأسماء المطروحة مثل توبي ألدرفايرلد من توتنهام وهاري ماجواير، مدافع ليستر.

وأشار التقرير أن اهتمام يونايتد بضم قلب دفاع لم يتوقف، وتراقب الإدارة لاسيلس كهدف محتمل للمستقبل.

ويلعب يونايتد في المباراة المقبلة أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي مساء الأثنين.

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