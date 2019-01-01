مانشستر سيتي يوقع عقد رعاية جديد مقابل 650 مليوناً

سيتي يواصل صفقاته داخل وخارج الملعب

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن مانشستر سيتي عن توقيعه عقداً مع شركة بوما للملابس الرياضية لرعاية الفريق بداية من الصيف المقبل مقابل ما يقارب 650 مليون استرليني.

ويرتدي بطل البريميرليج حالياً أزياء من رعاية شركة "نايك" الأمريكية، والتي كانت قد خلفت "أمبرو" في تصميم ملابس الفريق.

وأعلن فيران سوريانو، المدير التنفيذي لسيتي، توقيع العقد، ووصف الأمر بالتاريخي وغير المسبوق لكونه شراكة بين الشركة وخمسة أندية على مستوى العالم.

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صورة بعنوان 👇



تمّت المهمة ✅

Mission accomplished ✔️ pic.twitter.com/9bWKIQfwSp — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 28, 2019

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وضمت الصفقة أندية ميلبورن، جيرونا، أتلتيكو تورك، سيشوان بمختلف فئاتها لكونها كلها تابعة لمجموعة سيتي الرياضية.

وتم الاتفاق، بحسب التقارير، أن يتحصل سيتي على 863 مليون دولار، أي 650 مليون جنيه استرليني، مقابل عقد الرعاية الذي سيمتد لعشر سنوات مقبلة بداية من هذا الصيف.

يذكر أن سيتي يحتل حالياً وصافة ترتيب البريميرليج خلف ليفربول بفارق نقطة بعد الانتصار بهدف نظيف على وست هام مساء الأربعاء.