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مانشستر سيتي يوجه أنظاره نحو ديبالا

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Getty Images
النجم الأرجنتيني باولو ديبالا على رادار السيتزن

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع لاعب وسط يوفنتوس باولو ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا استطاع أن يحرز 75 هدفًا في 162 مباراة منذ انضمامه ليوفنتوس، قادمًا من صفوف باليرمو.

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ديبالا كان قد شارك مع البيانكونيري في 22 مباراة هذا الموسم، نجح في أن يحرز خمسة أهداف في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وفقًا للتقارير الأخيرة فأن السيتزن جهز عرضًا يقدر بـ 90 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات ديبالا، الذي يتواجد أيضًا على قائمة رغبات بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

على الرغم من مستوى ديبالا المبهر مع فريق السيدة العجوز في المواسم السابقة، إلا أنه لم يسجل سوى هدفين في 17 مباراة في الكالتشيو هذا الموسم.

 

 

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