مانشستر سيتي ينجو من عودة أسطورية لليستر، وآرسنال يواصل التعملق

في مباراة مثيرة للغاية، عبر مانشستر سيتي بوابة ضيفه ليستر سيتي بالفوز عليه بستة أهداف أهداف لثلاثة على ملعب الاتحاد، في إطار الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

كتيبة بيب جوارديولا حسمت الأمور نظريًا في الشوط الأول بإحرازها لرباعية بدأها كيفن دي بروينه بالدقيقة الخامسة، ووضع رياض محرز ثاني الأهداف من ركلة جزاء بالدقيقة 14، ثم إلكاي جوندوان ورحيم ستيرلينج بهدفين آخرين بالدقيقتين 21 و25.

الغالبية ظنوا أن الرحلة قد انتهت هكذا، إلا أن ثعالب ليستر سيتي انتفضوا بكل قوة في الشوط الثاني وكادوا أن يقوموا بعودة للتاريخ.

جيمس ماديسون وضع الهدف الأول بالدقيقة 51، ثم أتى لوكمان بالهدف الثاني بالدقيقة 59، وأتى الهدف الذي أعاد إحياء كتيبة برندان رودجرز في الدقيقة 65 عبر إيهاناتشو.

ليستر توجه إلى الأمام بحثًا عن الرابع والتعديل، لكن رأسية إمريك لابورت بعد عرضية رياض محرز حسمت الأمر للسيتي بهدف خامس قاتل في الدقيقة 69، وأتت رصاصة الرحمة عبر رحيم ستيرلينج بختام السداسية بالدقيقة 87.

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بنفس الجولة، واصل آرسنال عروضه المميزة وأحدث ضحاياه كان نوريتش سيتي، بعد التغلب عليه بخماسية نظيفة بملعب كارو رود.

الجار اللندني الآخر للجانرز، توتنهام، وبعد فترة من التوقف بسبب الكورونا، عاد وانتصر بسهولة على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة شهدت استمرار عودة هاري كين للتسجيل.

كما أوقف ساوثامبتون المسيرة الناجحة لوست هام وتغلب عليه في مباراة ماراثونية بثلاثة أهداف لهدفين بالملعب الأولمبي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

بهذه النتائج، يحافظ مانشستر سيتي على صدارته للدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، مع وصول آرسنال للمركز الرابع برصيد 35 نقطة من 19 مباراة، وتوتنهام خامسًا بـ29 نقطة من 16 مباراة.

أما ليستر سيتي فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز التاسع، وواصل نوريتش سيتي تذيله لترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد كريستال بالاس بالمركز الثاني عشر وله 20 نقطة.