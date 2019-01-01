مانشستر سيتي يناطح برشلونة من أجل لاوتارو مارتينيز

مانشستر سيتي ينضم إلى برشلونة من أجل التعاقد مع جوهرة إنتر لاوتارو مارتينيز

انضم مانشستر سيتي إلى قائمة المهتمين بضم المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم نادي إنتر والذي بات حديث العالم في الفترة الأخيرة.

وكان برشلونة قد تصدر العناوين التي تتحدث عن لاوتارو مارتينيز واحتمالية رجيله عن صفوف ناديه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب سكاي سبورتس فإن مانشستر سيتي بدأ بالفعل التفكير في تقديم عرض من أجل ضم المهاجم الأرجنتيني، لتبدأ هذه الأنباء في التنقل بين الصحف الإنجليزية.

وتحاول الأندية الراغبة في التعاقد مع المهاجم الشاب استغلال وجود شرط جزائي منخفض في عقده مع النيراتزوري والذي بات السبيل من أجل التواصل معه.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز 110 ملايين يورو فقط، وهو ما يجعل بإمكانه الرحيل لأي نادٍ يدفع هذه القيمة في حال وافق هو فقط على العرض.

ويحاول إنتر تجديد عقد لاوتارو وإزالة الشرط الجزائي أو رفعه إلى مبلغ أكبر من ذلك، وهو ما يتم مناقشته داخل الغرف المغلقة خلال الفترة الحالية.

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يذكر أن إنتر يحتل صدارة الدوري الإيطالي في الوقت الحالي برصيد 37 نقطة بعد مرور 14 جولة فقط كأفضل بداية في تاريخ النادي على الإطلاق.