الكأس الأسيوي الممتاز

مانشستر سيتي يقهر وست هام برباعية في جولة البريميرليج بآسيا

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انتصار كاسح في مشاركة الوافد الجديد من أتلتيكو مدريد
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

نجح فريق مانشستر سيتي، في التغلب على نظيره وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف، في البطولة الودية لأندية البريميرليج في آسيا.

المدرب بيب جوارديولا دفع بتشكيل معظمه من العناصر البديلة أمام الهامرز، بمشاركة رودريجو المنضم حديثاً من أتلتيكو مدريد والقائد ديفيد سيلفا.

وأما على دكة البدلاء فتواجد لكاي جودنوان، رحيم سترلينج، كايل ووكر، جون ستونز، زينشينكو، كيفن دي بروينة وبرناردو سيلفا وليروى سانيه.

الأسبقية في التسجيل كانت لصالح وست هام، من ركلة جزاء للاعبه المخضرم مارك نوبل في الدقيقة 26.

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الهدف الأول لسيتي جاء عن طريق ديفيد سيلفا في الدقيقة 33 من زمن اللقاء، قبل أن يضيف لوكاس نميتشا الثاني من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني دخل رحيم سترلينج ليضيف ثنائية لسيتي، حيث جاء الهدف الثالث بالدقيقة 59 والرابع في الدقيقة 72.

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ومن المقرر أن يلعب سيتي أمام ولفرهامبتون بنهائي البطولة، عقب فوزهم على نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة.

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