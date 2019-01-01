مانشستر سيتي يقترب من التجديد لكومباني

النادي الإنجليزي يرغب في استمرار قائده لموسم إضافي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أصبحت إدارة نادي مانشستر سيتي متفائلة بشأن تجديد عقد قائده الفريق فينسنت كومباني، والذي سجل هدف الفوز على فريق ليستر سيتي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر السيتزن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وبرصيد 95 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن منافسه فريق ليفربول في صراع البطولة المشتعل هذا الموسم.

فالنسيا منجم المدافعين لفرق أوروبا

صحيفة "التايمز" البريطانية أكدت بأن المدرب بيب جوارديولا ومجلس إدارة النادي يريدان الإبقاء على كومباني لمدة موسم آخر على الأقل، وذلك بمثابة مكافأة بعد هدف الفوز على ليستر سيتي.

ويرى جوارديولا بأن اللاعب صاحب الـ 33 عامًا يقدم مستوى جيد مع الفريق، واتفق مع الإدارة على عقد يمتد لمدة عام مقبل وأنه ينتظر فقط توقيع كومباني.

ومن جانبه سيجتمع تكسيكي بيجرستين المدير الرياضي لمانشستر سيتي مع مسؤولي اللاعب من أجل التفاوض على البقاء بدلًا من رحيل اللاعب الذي يلعب للفريق منذ 11 عامًا.

​