مانشستر سيتي يفطع شوطًا في سباق أوروبا نحو هالاند

لا يوجد اتفاق بين هالاند وبرشلونة وريال مدريد يراقب ومانشستر سيتي يدخل على الخط

يبدو أن مانشستر سيتي قط قطع شوطًا بالفعل في السباق الذي يضم كبار الأندية الأوروبية من أجل التعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب إرلينج هالاند.

مينو رايولا خرج مؤخرًا لينفي اتفاقه مع أي من المرشحين لرئاسة برشلونة من أجل انتقال مهاجم دورتموند إلى الفريق الكتالوني في حالة فوز أحدهم.

وأشارت مصادر صحفية أن المهاجم الدولي النرويجي إرلينج هالاند من الممكن أن يصبح لاعبًا لبرشلونة في الصيف المقبل، في نفس الوقت تربطه مصادر أخرى بريال مدريد.

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وبرز مانشستر سيتي في الساعات الأخيرة كواحد من المرشحين الرئيسيين للتعاقد مع إيرلينج هالاند مستغلًا التعاون مع بوروسيا دورتموند حين ترك لهم جادون سانشو.

المهاجم النرويجي على قائمة أولويات العديد من الأندية ووفقًا لصحيفة ذا صن الإنجليزية، لينضم لهم مانشستر سيتي بطلب من المدرب بيب جوارديولا.

تشير أحدث المعلومات من إنجلترا إلى أن فريق مانشستر سيتي يمكنه استخدام بند الـ 15% مع إعادة بيع النجم الإنجليزي الشاب من أجل أخذ أفضلية في سباق التعاقد مع هالاند.

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الجدير بالذكر أن تشيلسي قد دخل على خط المهتمين مؤخرًا بالتعاقد مع هالاند بعد فشل تيمو فيرنر في مركز المهاجم الصريح، ما ترك المدرب فرانك لامبارد فقط بتامي أبراهام وبديله أوليفيه جيرو.