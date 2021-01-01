مانشستر سيتي يعلن ظهور ثلاث حالات كورونا قبل الديربي أمام يونايتد

أزمة جديدة للمدرب بيب جوارديولا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، عن وجود ثلاث حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا بصفوف الفريق.

سيتي سبق أن كشف هذا الأسبوع عن إصابة الثنائي كايل ووكر وجابرييل جيسوس بالوباء، بالإضافة لكل من إريك جارسيا وإيدرسون.

النادي الإنجليزي، أكد عبر موقعه الرسمي، أنه تبين إصابة كل من الحارس سكوت كارسون واللاعب الشاب كول بالمر بالفيروس.

المزيد من الفرق

وأوضح سيتي في بيانه، أن هناك إصابة أخرى من بين أعضاء الجهاز الفني بالنادي، دون الكشف عن اسم المصاب.

ويعتبر بذلك سيتي هو أكثر الأندية الإنجليزية تأثرًا بكورونا الفترة الأخيرة، حيث وصل العدد حتى الآن إلى 8 لاعبين مصابين.

وتمثل هذه الأنباء ضربة جديدة للمدرب بيب جوارديولا، الذي عانى بشكل واضح من قلة الخيارات خلال الأسابيع الأخيرة بسبب توالي الإصابات بالفيروس.

اقرأ أيضًا .. الدوري الإنجليزي يعلن ظهور 40 حالة جديدة لفيروس كورونا

كورونا قد يتسبب في تأجيل انتخابات برشلونة

ويطمح المدرب الإسباني في عدم ظهور أي حالات إيجابية أخرى خلال الساعات القليلة القادمة، قبل انطلاق ديربي مانشستر أمام الغريم التقليدي مانشستر يونايتد بنصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت، أمس، الثلاثاء، عن ظهور 40 حالة إيجابية لكورونا بين أندية البطولة، مما يثير المخاوف حول إمكانية توقف المسابقة بشكل مؤقت.