مانشستر سيتي يعرض على أتليتكو مدريد صفقة تبادلية ضخمة

كشفت تقارير صحافية بريطانية، أن إدارة مانشستر سيتي عرضت على مسؤولي نادي أتليتكو مدريد، إبرام صفقة تبادلية ضخمة مع فتح باب سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن النادي السماوي قام بمحاولة جريئة من أجل الحصول على هدف بيب جوارديولا الأول في الميركاتو الصيفي، والإشارة إلى لاعب الوسط القادم من فياريال إلى معقل الهنود الحمر الصيف الماضي رودري.

وقالت الصحيفة، إن الإدارة الإنجليزية استجابت كعادتها لطلب الفيلسوف، وبناء عليه، عرض النادي على نظيره المدريدي، إتمام صفقة تبادلية، بموجبها ينتقل المهاجم البرازيلي جابريل جيسوس إلى "واندا متروبوليتانو" مقابل ارتداء الشاب البالغ من العمر 22 عاما قميص السيتيزينز.

تاوسند فاز بجائزة أفضل هدف في البريميرليج هذا الموسم! 🚀

مستحقة تمامًا 😍pic.twitter.com/cagRKiqhVT — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 21, 2019

ولفت التقرير، أن مدرب برشلونة وبايرن ميونخ السابق، يستهدف ضم رودري، ليحمل لواء دائرة المنتصف في المستقبل القريب، بعد تقدم البرازيلي المخضرم فرناندينيو في السن، وذلك بطبيعة الحال، بعدما أظهر الشاب الإسباني كفاءته وجودته، لدخول مشروع بيب في الجزء السماوي لعاصمة إنجلترا الثانية.

كما علمت الصحيفة من مصادرها داخل ملعب "الاتحاد"، أن القادم من بالميراس في شتاء 2017، لن يمانع فكرة الخروج من جنة جوارديولا، وذلك لشعوره بالضيق من كثرة جلوسه على مقاعد البدلاء، واستخدامه كبديل في جل المباريات المهمة، خاصة سهرات الثلاثاء والأربعاء الأوروبية، وهو ما يجعله يشعر بالإحباط، رغم نجاحه في تسجيل 21 هدفا في مختلف المسابقات في موسم الثلاثية المحلية.