مانشستر سيتي يصرف النظر عن التعاقد مع ظهير أيسر

جوارديولا يفضل توجيه الدعم لمراكز أخرى

قرر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، صرف النظر عن فكرة التعاقد مع ظهير أيسر جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الجبهة اليسرى شكلت أزمة كبيرة لجوارديولا خلال الموسم الحالي، بسبب الاصابات المستمرة للفرنسي بنجامين ميندي.

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الإسباني قرر الاعتماد على الظهير الشاب أوليكسندر زينتشينكو، والذي أظهر مؤشرات إيجابية للاستعانة به بشكل أكبر في المستقبل.

شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أكدت أن بيب لن يتعاقد مع ظهير أيسر في الصيف، وسيجدد ثقته في ميندي بعد عودته من الإصابة، مع منح زينتشينكو الفرصة بشكل تدريجي.

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وعلى جانب آخر يبقى مستقبل البرازيلي دانيلو محل شكوك كبيرة، حيث اقترب من الرحيل عن الفريق منضماً لإنتر الإيطالي.

رحيل دانيلو ربما يتطلب تدعيماً لسيتي على الناحية اليمنى بدلاً من اليسرى، لغياب البديل المناسب للإنجليزي كايل ووكر.