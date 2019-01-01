مانشستر سيتي يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا على مستوى نظافة شباكه

مانشستر سيتي سجل 29 هدفًا منذ آخر هدف استقبله

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق مانشستر سيتي رقمًا قياسيًا جديدًا بخصوص عدد الدقائق التي لم تتلقَ فيها شباكه أية هدف، مقابل استمراره في تسجيل الأهداف بغزارة.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا عريضًا على حساب ضيفه بيرنلي بخمسة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في إطار منافسات دور الـ 32 من كأس الإتحاد الإنجليزي.

وبهذا، أكمل مانشستر سيتي 556 دقيقة دون أن تستقبل شباكه أية هدف، في مقابل نجَاحه في تسجيل 29 هدفًا خلال الدقائق ذاتها.

ويعد آخر هدف استقبلته شباك مانشستر سيتي هو هدف روبيرتو فيرمينو في المباراة التي جمعت بين السيتي وليفربول أواخر ديسمبر الماضي.

وحقق مانشستر سيتي انتصارات عدة في كلاً من الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الإتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو، شهدت أغلبها عددًا كبيرًا من الأهداف.

يذكر أن أكبر انتصار حققه مانشستر سيتي خلال هذه الفترة كان انتصاره الساحق على حساب بورتون سيتي بثمانية أهداف مقابل لا شيء، وذلك في نصف نهائي كأس كاراباو.