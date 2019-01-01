مانشستر سيتي يستعيد جميع نجومه قبل مواجهة فولهام

رباعي من أهم لاعبي الفريق في التدريبات الجماعية للنادي الإنجليزي

تلقى مانشستر سيتي أنباء جيدة قبل نهاية فترة التوقف الدولي، بعودة نجومه الأساسيين للتدريبات الجماعية للفريق.

سيتي يستعد لمواجهة فولهام يوم السبت القادم، في إطار الجولة الحادية والثلاثين من عمر البريميرليج.

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فريق المدرب بيب جوارديولا كان يعاني من بعض الإصابات، التي حرمته من خدمات أهم لاعبيه في الفترة الأخيرة.

أبرز تلك الغيابات كان لكيفن دي بروينه، بنيامين ميندي، فيرناندينيو وجون ستونز، خاصة ميندي الذي غاب عن معظم مباريات فريقه هذا الموسم.

دي بروينه لم يظهر في آخر 3 مباريات بسبب مشكلة في أوتار الركبة، بينما عانى ميندي من مشاكل متكررة في ركبته.

فيرناندينيو لم يظهر منذ فبراير الماضي لإصابة عضلية، وستونز تعافى هو الآخر من مشكلة في الفخذ.

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النادي الإنجليزي أكد عبر موقعه الرسمي عودة الرباعي للمران الجماعي، ليصبح جاهزاً للعودة أمام فولهام.

المباراة تمثل أهمية كبيرة لسيتي، حيث يحتل المركز الثاني بجدول البريميرليج، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول المتصدر، مع امتلاكه مباراة مؤجلة لمشاركته بكأس الاتحاد الإنجليزي.