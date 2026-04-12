مانشستر سيتي يزيد من مخاوف أرسنال بعد أداء قوي للغاية في الشوط الثاني أمام تشيلسي

استفاد مانشستر سيتي إلى أقصى حد من هزيمة منافسه على اللقب، أرسنال، أمام أ.ف.ك. بورنموث (1-2). فريق المدرب بيب جوارديولا صنع الفارق أمام تشيلسي في شوط ثانٍ فعال للغاية: 0-3. لا يزال أرسنال المتصدر متقدماً بست نقاط على مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة، كما يستضيف أرسنال في نهاية الأسبوع المقبل. تكبد تشيلسي هزيمته الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز ويبقى عالقاً في المركز السادس.

لم يكن الشوط الأول جديراً بالذكر. لم يبدُ كل من تشيلسي ومانشستر سيتي راغبين في بذل قصارى جهدهما، ولا سيما في المخاطرة. علاوة على ذلك، لعبت دفاعات تشيلسي في خط متأخر.

واجه مانشستر سيتي صعوبة في صنع فرص حقيقية، على الرغم من أن ريان شيركي كان عليه استغلال فرصته بشكل أفضل. فقد سدد الكرة من على حافة منطقة الجزاء لتسقط في أحضان روبرت سانشيز.

ثم بدأ مانشستر سيتي الشوط الثاني بشكل رائع، على الرغم من أن إرلينغ براوت هالاند واجه تصديًا رائعًا من جوريل هاتو، ورأى رايان شيركي تسديدته تصطدم بالقائم. لم يضطر الزوار إلى الحزن لفترة طويلة.

لكن الفرصة التالية لمانشستر سيتي كانت ناجحة. أرسل شيركي الكرة بلمسة رائعة إلى رأس نيكو أورايلي، الذي سددها برأسه بشكل رائع في شباك سانشيز الذي لم يستطع فعل أي شيء: 0-1.

وبعد خمس دقائق، كان شيركي أيضًا وراء الهدف الثاني. أرسل الفرنسي تمريرة ذكية بين الأرجل إلى مارك غويهي، الذي سجل كالمهاجم المتمرس في الزاوية البعيدة.

في الشوط الثاني الذي كان بمثابة درس في كرة القدم، كان جيريمي دوكو هو التالي الذي سجل هدفاً. استخلص البلجيكي الكرة من مويسيس كايسيدو المتعثر وسددها بسهولة في المرمى: 0-3.

انتهت المباراة، ولم يتبق سوى السؤال حول النتيجة النهائية. حصل كلا الفريقين على بعض الفرص للتسجيل، لكن النتيجة 0-3 لم تتغير.

بالمناسبة، لم يشارك تيجاني رايندرز وناثان أكي في أي دقيقة من المباراة مع مانشستر سيتي. أما هاتو، الذي ترك انطباعًا جيدًا في قلب الدفاع، فقد لعب المباراة بأكملها.