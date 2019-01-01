مانشستر سيتي يرصد 125 مليون إسترليني لضم ثنائي ليستر

أفادت تقارير صحافية بريطانية، أن إدارة مانشستر سيتي تُخطط لضم اثنين من صفوف نادي ليستر سيتي، في صفقة مزدوجة لن تقل رسومها عن 125 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن المدرب الكاتلوني بيب جوارديولا، أعطى الإدارة الإماراتية المستحوذة على النادي، الضوء الأخضر لضم المدافع هاري ماجوير وزميله بن تشيلويل، لحاجة بطل إنجلترا في آخر عامين للاعبين.

وقالت الصحيفة الشهيرة، إن بيب يحتاج المدافع الدولي الإنجليزي لحل معضلة تقاعد الأسطورة فينست كومباني، بجانب تضائل فرص الأرجنتيني نيكولا أوتامندي، لحاجته للعب بصفة مستمرة، الأمر الذي سيجبره على إنفاق أكثر من 70 مليون إسترليني، للحفاظ على صلابة الخط الخلفي.

ما هي أكثر مباراة حزينة للمنتخب السعودي مرّت عليك؟ 🤔 pic.twitter.com/aSior1QJsh — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 9, 2019

ووفقًا للتقرير، فإن رسوم نقل ماجوير من ملعب "كينج باور" إلى قلعة "الاتحاد"، ستكبد خزينة أبطال الثلاثية المحلية حوالي 75 مليون بعملة المملكة المتحدة، بينما الظهير الأيسر البالغ من العمر 22 عامًا، لن تزيد بأي حال من الأحوال عن 50 مليون، وهذا بطبيعة الحال، إذا وافق المدرب الايرلندي الشمالي برندان رودجرز على فكرة البيع.

لفت المصدر كذلك إلى أن مدرب ليفربول لن يوافق على البيع بأي ثمن، وذلك استنادًا لتصريحاته التي تعهد خلالها ببذل كل ما في وسعه للحفاظ على أبرز مواهبه، خصوصًا ماجوير، الذي يعرف جيدًا أنه مطلوب بقوة لدى السكاي بلوز، عكس صاحب الشأن، حيث تُفيد المصادر المقربة منه، أنه يُفضل الذهاب إلى مشروع جوارديولا، على البقاء مع الثعالب أو الانتقال لمانشستر يونايتد.