مانشستر سيتي يدخل تاريخ دوري الأبطال بريمونتادا الـ 10 لاعبين

رقم قياسي لمانشستر سيتي في العودة في النتيجة بعد تلقي بطاقة حمراء

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تعرض مانشستر سيتي لضربة موجعة بغياب جميه نيكولاس أوتاميندي وفيرناندينيو عن مباراة الإياب أمام نادي شالكة في دوري أبطال أوروبا بعد طرد الأول وإنذار الثاني.

وحل مانشستر سيتي ضيفًا على شالكة في مباراة الذهاب لدور الستة عشر من دوري الأبطال وتغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين..

وتحصل كل من نيكولاس أوتاميندي وفيرناندينيو على بطاقة صفراء في شوط المباراة الأول، قبل أن يطرد أوتاميندي بالورقة الحمراء في الشوط الثاني.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ فبراير ٢٠١٩

وعاد مانشستر سيتي وقلب النتيجة بعشرة لاعبين ليدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا كثاني فريق يفعل ذلك في النسخة الجديدة للبطول.

وفعلها هامبورج من قبل في 2006 حين قلب الطاولة على سيسكا موسكو الروسي وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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وأنهى مانشستر سيتي شوط المباراة الأول أمام شالكة متأخرًا بهدفين مقابل هدف واحد قبل أن يقلب الطاولة في الشوط الثاني.