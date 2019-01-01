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الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي يحقق رقمًا تاريخيًا في آخر 7 مباريات له على ملعب الاتحاد

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Oli Scarff
مانشستر سيتي يحقق رقمًا مرعبًا في آخر 7 مباريات له على ملعبه

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

نجح مانشستر سيتي في الوصول إلى رقم قياسي جديد في عدد الأهداف المسجلة على ملعبه خلال مبارياته الأخيرة على ملعب الاتحاد.

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وكان مانشستر سيتي قد حقق انتصارًا كاسحًا على ضيفه تشيلسي بستة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة فاجأت الجميع حول العالم.

وبالأهداف الستة التي سجلها مانشستر سيتي ليلة الأحد، وصل مجموع أهدافه في المباريات السبعة الأخيرة على ملعبه إلى 35 هدفًا.

وخلال المباريات السبعة نفسها، حقق مانشستر سيتي رقمًا رائعًا بخصوص الأهداف التي استقبلها أيضًا، حيث استقبل هدفين فقط.

ووصل مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتًا، وذلك برصيد 45 نقطة مناصفة مع ليفربول الذي لعب مباراة أقل من مانشستر سيتي.

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يذكر أن مانشستر سيتي كان قد لعب جولتين خلال الأسبوع الحالي، أي لعب 27 مباراة بدلًا من 26.

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