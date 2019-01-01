مانشستر سيتي يجتمع بسانيه لإقناعه بالتجديد

جلسة مفاوضات أخرى مع ممثلي اللاعب

يخطط نادي مانشستر سيتي، لإجراء خطوة حاسمة من أجل الحفاظ على خدمات الجناح الألماني ليروى سانيه.

العديد من الشكوك أثيرت حول مستقبل سانيه في الفترة الأخيرة، وازدادت مع إعلان بايرن ميونيخ اهتمامهم بالتعاقد مع اللاعب.

سانيه يتبقى عامين على نهاية عقده مع سيتي، وتوقف محادثات التجديد يشير لاحتمالية رحيله.

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شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن إدارة سيتي ستعقد جلسة جديدة مع سانيه وممثليه خلال الأيام القليلة القادمة.

ويأتي ذلك ليعكس الرغبة الواضحة لدى المدرب بيب جوارديولا بالحفاظ على اللاعب بصفوف فريقه.

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ويطمح سيتي في التوصل لاتفاق مع الألماني في أقرب وقت ممكن، للتفرغ لباقي الملفات الأخرى الخاصة بسوق الانتقالات.

المهمة لا تبدو سهلة على النادي الإنجليزي، نظراً للمحاولات المستميتة من بايرن لإيجاد بدائل للثنائي آرين روبن وفرانك ريبيري هذا الصيف.

يذكر أن سانيه نجح في تسجيل 16 هدف في 47 مباراة لعبها مع سيتي طوال موسم 2018/2019، وساهم في فوز الفريق بالثلاثية المحلية.