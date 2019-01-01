مانشستر سيتي يتفاوض لضم ميسي الجديد من الأرجنتين

نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يتفاوض لضم اللاعب تياجو ألميدا من نادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني هذا الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اليوم أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يحاول ضم اللاعب الأرجنتيني الشاب تياجو ألميدا نجم فريق فيليز سارسفيلد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن النادي قد دخل في مفاوضات بالفعل من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

ويتم وصف اللاعب على أنه ليونيل ميسي الجديد في بلاده، وتلقى بالفعل إستدعاء دولي على مستوى منتخب الأرجنتين للشباب.

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ويتبقى في تعاقد صاحب الـ ١٨ عامًا عامين فقط مع فريقه الأرجنتيني ولديه شرط جزائي تبلغ قيمته حوالي ١٦ مليون جنيه استرليني.

ويقدم اللاعب مستويات طيبة للغاية رفقة فريقه الأرجنتيني مما لفت أنظار مانشستر سيتي وبيب جوارديولا له مؤخرًا حيث عبروا عن رغبتهم في ضمه.

جدير بالذكر أن اللاعب شارك في ١٦ مباراة بدوري الموسم الجاري وسجل خلالهم ثلاث أهداف وصنع هدفين في ٧٤١ دقيقة لعبهم.