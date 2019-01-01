مانشستر سيتي يتصدر سباق التعاقد مع بيساكا

يونايتد صرف النظر عن التعاقد مع النجم الشاب

تصدر نادي مانشستر يونايتد الإتجليزي، السباق من أجل التعاقد مع آرون وان بيساكا ظهير كريستال بالاس.

مركز الظهير الأيمن يعتبر من ضمن أولويات بيب جوارديولا مدرب سيتي، بالإضافة للاعب الوسط المدافع.

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ويأتي ذلك بسبب تراجع مستوى الثنائي دانيلو وكايل ووكر بشكل كبير خلال هذا الموسم.

صحيفة "ديلي ميل" أكدت اهتمام بيب بضم بيساكا صاحب الـ21 عاماً، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريق المدرب روي هودسون.

اللاعب لفت أنظار العديد من كبار أوروبا، باعتباره أحد أفضل مواهب القارة في الفترة الأخيرة، وسط أنباء حول اهتمام بايرن ميونيخ بضمه.

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مانشستر يونايتد كان المرشح الأول للتعاقد معه، ولكن المستويات الجيدة للبرتغالي ديوجو دالوت، دفعت المدرب أولي سولشار لصرف النظر عن فكرة ضم بيساكا ولو بشكل مؤقت.

جدير بالذكر أن هودسون مدرب كريستال بالاس، اعترف في وقت سابق بترحيب ناديه ببيع نجمه الشاب، في حالة وصول عرض تصل قيمته 40 مليون جنيه إسترليني.