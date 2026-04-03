مانشستر سيتي يبذل قصارى جهده للاحتفاظ بنجمه

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان النجم رودري سيظل يرتدي قميص مانشستر سيتي بعد انتهاء هذا الموسم. ولا يستبعد لاعب الوسط المخضرم رحيله في الصيف المقبل. وقد بذل سيتي مؤخرًا محاولة أخيرة للاحتفاظ باللاعب الإسباني.

وقد غاب رودري عن صفوف "السيتي" لفترة طويلة بسبب إصابة خطيرة في الركبة وبعض الإصابات الأخيرة. لكنه يتحسن بشكل ملحوظ مؤخرًا، وأصبح لاعب خط الوسط هذا أكثر أهمية للفريق.

مؤخراً، ارتبط اسم اللاعب الإسباني البالغ من العمر 29 عاماً بنادي ريال مدريد، ولم يستبعد هذا الاحتمال تماماً. "حقيقة أنني لعبت لأتلتيكو مدريد لا تمنعني من اللعب لريال مدريد. لقد اتخذ آخرون هذه الخطوة أيضاً، ولا يمكنك رفض عرض من أفضل الأندية في العالم؛ أود العودة إلى إسبانيا."

وفقًا للصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو، قدم مانشستر سيتي الآن عرضًا جديدًا للاعب في محاولة للاحتفاظ به. من المفترض أن يوفر هذا مزيدًا من الوضوح بشأن مستقبله، على الرغم من استمرار احتمال رحيله مقابل مبلغ كبير.

أفاد رومانو عبر حسابه على X أن القرار النهائي يعود إلى رودري وعائلته. إذا رفض العرض الجديد، فسوف يطلب النادي الإنجليزي مبلغ انتقال كبير لتركه يرحل هذا الصيف. هناك خيار آخر وهو أن يغادر مجانًا عندما ينتهي عقده في صيف 2027.

يعد رودري أحد أعمدة فريق بيب جوارديولا. حتى الآن، خاض 293 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل خلالها 28 هدفاً وصنع 32 تمريرة حاسمة. بالإضافة إلى ذلك، فاز بـ 12 لقبًا مختلفًا مع النادي. كما أنه ساهم في حصول مانشستر سيتي على أول لقب له في دوري أبطال أوروبا بفضل هدفه الوحيد في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022/23 ضد إنتر.