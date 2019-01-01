مانشستر سيتي يؤمن زينتشينكو من إغراءات أندية البريميرليج

إدارة السيتزن تسعى لتجديد عقد زينتشينكو للإبقاء عليه داخل قلعة الاتحاد

فيسبوك تويتر محمد عماد

اقترب اللاعب أوليكسندر زينتشينكو من تجديد عقده مع فريق مانشستر سيتي، وذلك وفقًا لما ورد في وسائل الإعلام الإنجليزية.

اللاعب البالغ من العُمر 22 عامًا والذي يشارك مع الفريق منذ عام 2016، مثل السيتزن في 20 مباراة بالبريميرليج ودوري أبطال أوروبا.

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وكان اللاعب الأوكراني قد ارتبط اسمه بالانتقال لوولفرهامبتون الصيف الماضي، وذلك قبل أن يصبح أحد العناصر الأساسية لكتيبة المدرب بيب جوارديولا هذا الموسم.

اللاعب الذي أجاد اللعب في مركز الظهير الأيسر، من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في صيف عام 2020، لذلك تأمل إدارة مانشستر سيتي في تجديد عقد اللاعب في أقرب وقت.

وكان مانشستر سيتي قد فاز في آخر عشر مباريات له في مختلف المسابقات، ومن المقرر أن يسافر إلى سوانسي لخوض ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا قد أسفرت عن مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبر في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.